1 L’incontro tra Barù e Jessica Selassié

Dalla fine del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Barù non si erano più rivisti, anche se alcuni fan di recente hanno ipotizzato che la Principessa si trovasse a casa dell’ex gieffino. Questa comunque è la prima apparizione ufficiale che fanno insieme e l’occasione è stata l’apertura del ristorante “Gaetani” a Milano. Molte le celebrità invitate, come per esempio anche Giulia Salemi. A riportare il video dell’incontro è stato il profilo Instagram del settimanale Chi.

La pagina ha messo di sottofondo il brano di Annie Lennox “No More ‘I Love You’s‘”. Qui di seguito possiamo vedere un estratto del filmato postato anche su Twitter. Vediamo i due ex concorrenti del GF Vip 6 mentre si abbracciano e si salutano. Pare, inoltre che Barù abbia anche affermato, con il suo solito fare ironico: “Stasera si tro**a! Ah non si può dire?“.

Quella di Barù verso Jessica è soltanto una battuta innocente. Lui stesso ha ribadito di recente, in un’intervista ai microfoni del programma radiofonico “Non succederà più“, il suo rapporto d’amicizia con la Princess:

Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiedere a lei. I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca a fare la coppietta e queste cose qui. Ci sono coppie che ci giocano su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però stanno capendo che non c’è nulla, sono fantastici i Jerù ci sono ancora e ci stanno molto vicini. Io e Jessica ci seguiamo sui social ma io ho 40 anni che vuol dire ci seguiamo i social ma di che mi tocca parlare!

