Jessica Selassié commenta lo sfogo di Barù contro i fan dei Jerù

Andrea Sanna | 30 Novembre 2022

Qualche giorno fa Barù ha risposto alle domande di alcuni follower e tra essi anche i Jerù, fan suoi e di Jessica Selassié. Questi speravano infatti che tra i due potesse nascere qualcosa, ma così non è stato. In ogni caso, a distanza di tempo, l’enologo ha trovato fuori luogo la scelta di alcuni utenti di mantenere viva la “ship”. Uno sfogo che ha portato in tanti a fare marcia indietro e altri, invece, a capire il suo punto di vista.

Ma in tutto ciò, dopo queste esternazioni, cosa ne pensa Jessica Selassié? La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 ieri è intervenuta a Casa Chi insieme a sua sorella Clarissa e ha detto che preferisce non commentare il tutto per non alimentare ulteriori polemiche inutili. Dalla sua però ha comunque espresso un pensiero. Secondo lei, infatti, uno sfogo ci può stare “perché li abbiamo tutti nella vita”, ha chiarito. A seguire ha voluto aggiungere: “Lì c’è tutta una storia dietro che non voglio approfondire e le giornate “no” le abbiamo tutti”.

Azzurra Della Penna ha però voluto approfondire l’argomento sostenendo che probabilmente è stato un po’ eccessivo nei modi, così Jessica Selassié ha aggiunto: “Magari possiamo dire che si è arrabbiato con chi non avrebbe dovuto. Purtroppo molti non sono fan e hanno il vizio di “scavare” a fondo: “Vanno a vedere la mattonella, il battiscopa. E sì lo so che è lo scotto da pagare quando si è conosciuti, non lo metto in dubbio”, per poi fare un esempio: “Io sono fan di Kim Kardashian ma non mi metterei mai a fare questo”.

Infine Jessica Selassié ha rivelato anche un episodio che si è verificato: “Ora per dirne una. Io sono andata in un centro estetico e gli hanno scritto: “Ci fate vedere Jessica? Capite? Però Barù è così…”

Alle parole di Jessica Selassié si è accodata Sophie Codegoni, che a riguardo ha sottolineato l’importanza dei fan. Allo stesso tempo ha lanciato comunque una spada a favore di Barù: “Lui ha questo umorismo inglese. Io sono una sua grande fan. È molto diretto e alcune volte scomodo, ma a me piace anche per questo motivo. Oramai lo conosciamo”.

Successivamente anche a Clarissa Selassié ha espresso un suo pensiero. L’ex concorrente ha detto di non conoscere tanto Barù ma ha visto il feeling creato con Jessica Selassié. A lei comunque piace: “Credo che delle volte lui se ne freghi e fa delle cose fuori dal normale. Non capisco perché ha avuto questa uscit. Qui secondo me ha sbagliato, perché ha creato una situazione evitabile. Non è nulla di certo nulla di grave ma si poteva evitare”.