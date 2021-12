Durante la cena alcuni concorrenti del GF Vip si sono riuniti intorno al tavolo ed è partito un momento che ha fatto molto divertire il pubblico. Stiamo parlando dell’imitazione che ha fatto Jessica Selassié di Alex Belli mentre suona il pianoforte. Se ve lo siete perso, cliccando qui, potrete recuperare il filmato in cui l’attore si lascia andare a un’interpretazione molto sentita di un brano tratto da Notre Dame de Paris. Questa ha lasciato sbigottite molte persone, tra cui anche Aldo Montano.

Tornando al video di cui stavamo parlando poc’anzi, qui sotto possiamo vedere la Principessa che fa finta di suonare lo strumento replicando le espressioni dell’ormai ex gieffino. Tutti ridono mentre lei dice: “Ma io sono una grande osservatrice. Chi sono?? La faccia di Katia mi faceva morire. Perché Katia faceva i suoi sguardi“. La Ricciarelli, allora, ha fatto ciò che le è stato chiesto mettendosi anche lei a ridere di gusto. A questo punto Jessica ha affermato, rivolgendosi a Soleil: “Almeno ti facciamo ridere, Sole. Almeno questo“.

Jessica Selassié, ad ogni modo, è stata protagonista anche di un altro momento. Ovvero un confronto con Soleil. Le due, infatti, hanno parlato di Alex Belli poco tempo dopo la sua uscita e sono state fatte delle rivelazioni inaspettate. La Princess ha affermato:

Tutto è cominciato da quella lettera sul giornale. Puntata numero due. Ti ricordi quel giorno? Quando ci fu Delia che disse: ‘Ah cosa vogliono le Principesse…’, non so con chi altro ce l’aveva. E c’era la lettera che Alex aveva pubblicato sul giornale. Tutto è partito da là- Ha sondato un po’ il terreno. Poi la prima cosa che le chiedi e con chi ca**o hai fatto le foto. Non glielo ha chiesto chi era quell’uomo.