Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 13 dicembre 2021 abbiamo visto Alex Belli e Delia Duran confrontarsi per quanto riguarda il rapporto dell’attore con Soleil Sorge. Queste le parole della moglie:

Sono arrivata per dirti che nessuno ti aveva abbandonato e non eri da solo. Mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in tre mesi. Ennesima schifezza. Io ho una dignità e per questo ho deciso che la nostra storia è finita. Sei un grande manipolatore, perché devo essere io a portarti via, anziché dirlo tu?

Non mi hai dimostrato che l’amore vince su tutto. Mi spiace sia caduto in questa trappola e sia caduta anche quella str**za, grande manipolatrice. Mi merito un uomo che mi valorizza e porta rispetto. Tu non mi meriti. Ok, vieni via con me. Dimostralo. Quante volte hai provato ad aprire la Porta Rossa e sei rimasto?