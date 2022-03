1 Jessica Selassié ha spiegato il suo piano

Di Jessica Selassié, in questi giorni, abbiamo parlato molto in merito al suo rapporto con Barù. Questa volta, però, l’argomento è diverso. Si tratta, infatti, di quanto accaduto ieri sera nel corso della diretta. Alfonso, infatti, ha messo i vipponi davanti a una scelta nel corso della catena di salvataggio. A turno potevano decidere chi salvare e l’ultimo sarebbe andato al televoto.

A quanto pare, però, il piano della Principessa non è andato come voleva lei e ne ha parlato con Miriana ieri notte, subito dopo l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Queste le sue parole: “Io ho detto… Ho pensato così… Alessandro salva Barù o Manila e quindi tu sei salva. Capito? Perché intanto se salva Barù, lui può salvare Manila o Miriana. Se invece Ale salva Manila, Manila salva Miriana. Nel modo in cui l’ho pensata ho detto…“. La interrompe la Trevisan: “Ah perché non c’era Alessandro? E io invece pensavo tutto regolare…“. Jessica ha però proseguito:

Alessandro ha salvato Sole. Sole ha salvato Giucas, Giucas ha salvato Davide, Davide ha salvato Barù… Nel modo in cui io l’ho pensata, salvando Sophie… Sophie salva Ale, Ale salva o Barù o Manila. Di conseguenza tu eri salva.

Jessica "Nel modo in cui l'ho pensata (la catena)..

Però Alessandro ha salvato Sole e non l'avevo messo in calcolo che potesse salvare Soleil"



Consiglierei a quel fandom di evitare di dire che Soleil è falsa perché chi fa le strategie non è lei 😉#gfvip #SoleArmy pic.twitter.com/xKXvYevWka — Catia (@catiuz92) March 1, 2022

Miriana ha detto a Jessica che lei non sarebbe stata capace di fare tutti questi calcoli nella propria mente. Avrebbe seguito di più il suo istinto. La Princess ha concluso: “Avendo le persone davanti ho visto e ho detto ok. Da Ale fanno il giro che dico io. Però Ale ha salvato Sole e, quindi, non lo avevo messo in conto che lui potesse salvare Sole. Mi ha sempre detto che con Barù è molto legato e c’è molta stima… Oppure Manila che conosceva da fuori“.

