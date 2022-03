Jessica si confida con Sophie andando contro Barù: “Ha giocato per arrivare in finale” (VIDEO)

1 Jessica Selassié e la stoccata a Barù

La finale del Grande Fratello Vip 6 si sta avvicinando. È infatti prevista per lunedì 14 marzo e i finalisti del reality saranno cinque. Con l’ultima settimana di gioco i nodi vengono al pettine e ogni concorrente rimasto sta cercando di smascherare le strategie degli altri. Ma solo il pubblico ha ovviamente il potere di dare la vittoria. A quanto pare, anche Jessica Selassié, sempre molto silenziosa e intenta a farsi scivolare tutto, inizia ad essere molto infastidita. La causa? A quanto pare proprio Barù. E ne ha parlato con Sophie Codegoni.

Nemmeno un’ora fa le due vippone si trovavano in veranda a pranzare ed è qui che la principessa ha raccontato tutte le sue perplessità sul nipote di Costantino Della Gherardesca. Ha esplicitamente detto che lui avrebbe approfittato del rapporto e dei fan che sostengono la “coppia” per arrivare in finale.

Jessica ha raccontato di aver avuto un dialogo proprio con Barù in cui lei gli aveva detto di essere falso e lui le ha dato ragione. Sophie, quindi, le ha fatto notare che magari scherzava, come è suo solito fare. Ma la Selassié ha ribattuto che invece secondo lei è davvero così e che alla fine, scherzando scherzando si dice la verità.

“A giocare che ci vuole? Lo scopo finale? Arrivare in finale. Crei una storia a cui fuori credono, però tu non dai mai niente di concreto. E la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa. Poi finisce il programma… Con la scusa delle clip non fai mai niente, così sei pulito”

A questo punto anche la Codegoni si è trovata d’accordo dicendo che effettivamente lui ha sempre affermato di non voler niente. Quindi non può essere accusato di nulla.

