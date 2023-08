NEWS

Nicolò Figini | 28 Agosto 2023

Jimmy Ghione

L’accusa al figlio di Jimmy Ghione

Non molti giorni fa abbiamo conosciuto il figlio di Jimmy Ghione, ovvero Gabriele, in occasione della sua laurea. Il padre ha registrato la cerimonia e poi l’ha pubblicata sui social. Il web è stato letteralmente conquistato dal ragazzo. Di lì a poco ha anche annunciato il suo ingresso in una delle università più prestigiose degli Stati Uniti:

“(…) Lui si è sempre impegnato tantissimo e grazie ai suoi sacrifici ed ai suoi voti ha ottenuto anche una borsa di studio. Ritengo che le università italiane siano ottime, ma mio figlio ha preferito un’esperienza all’estero. In bocca al lupo per il tuo primo giorno”.

Nonostante le parole di Jimmy Ghione sul grande impegno del figlio e i commenti positivi sotto il post Instagram, alcuni hater hanno un’opinione diversa. Secondo queste persone, infatti, Gabriele sarebbe riuscito ad avere questa opportunità perché è un raccomandato.

A questa accusa è seguita la pronta reazione dell’inviato di Striscia la Notizia, il quale ha pubblicato un video in cui difende il figlio:

“Partiamo da un presupposto: criticare è lecito. Ma perché tutto questo odio? Non è che se una persona ha raggiunto un obiettivo questa persona è un raccomandato, un ladro. Perché tutto questo odio?

Questa forza che utilizzate ad odiare e invidiare le persone, utilizzatela per costruire qualcosa perché siete solo degli acari da tastiera. E guardate che l’invidia vi fa invecchiare prima, la vita è un soffio. Prendiamo tutto un po’ più col sorriso”.

Jimmy Ghione ha affermato che Gabriele ha studiato tantissimo e si è impegnato per ottenere una borsa di studio. Inoltre, grazie a delle amicizie che si è fatto online con altri studenti ha cercato di capire come riuscire nella realizzazione del suo sogno.

Una risposta che dovrebbe mettere a tacere tutti gli hater.