Jeda si scaglia contro Jo Squillo per aver indossato il niqab

1 Jeda vs Jo Squillo

Nelle ultime ore a scagliarsi duramente contro Jo Squillo è stato Jeda, fidanzato di Vera Gemma. Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, la cantante ha manifestato la voglia di varcare la porta rossa indossando il niqab, come gesto di solidarietà alle donne di Kabul. Per questo motivo Jo nel corso di un’intervista per Il Fatto Quotidiano ha affermato:

“Essere artista significa provare a realizzare degli atti di riflessione anche in un contesto diverso da noi. Vorrei entrare al Grande Fratello indossando un burqa, simbolo di oppressione delle donne. La mia non sarebbe una provocazione ma un gesto forte per esprimere solidarietà alle donne di Kabul e alle nostre sorelle afghane. Oltre che un atto di libertà per rivendicare la libertà di tutte noi”.

Jo Squillo tuttavia non è riuscita a indossare il niqab in occasione del suo ingresso in casa, ieri sera però, nel corso della terza puntata del reality, è riuscita nel suo intento e ha così indossato il burqa. Il suo gesto tuttavia ha diviso il web. A intervenire è stato anche Jeda, che sui social, riprendendo anche un recente post di Jo, si è scagliato contro la cantante, affermando:

“Che atto di solidarietà. Vorrei tanto capire cosa significa per te questa foto che hai caricato, paragonando il fatto che nel 1972 non hanno il niqab e nel 2021 si. Vuoi far capire che c’è stata una limitazione. Allora se per te c’è stata una limitazione in una donna perché indossa il niqab, per quale motivo lo indossi? Sei pure incoerente nel tuo perbenismo”.

Che nei prossimi giorni Jo Squillo abbia modo di confrontarsi con Jeda su quanto accaduto? Nel mentre la cantante ha anche svelato perché ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 6. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.