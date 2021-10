1 La verità sulle parole di Jo Squillo

Durante la notte, dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip 6, si sono scaldati gli animi nella casa, in particolare tra Jo Squillo e Sophie Codegoni. Tutto è iniziato quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di nominare proprio la cantante, avendo difficoltà sul nome da fare durante la votazione. Sophie ha così affermato che dovendo scegliere tra Jo e Amedeo Goria ha preferito nominare proprio l’artista, avendo già votato più volte il giornalista. La Codegoni ha anche affermato di non avere nulla contro la Squillo, che è una donna che lei adora e stima, e di essere certa che il suo sarebbe stato un voto sprecato, come poi è stato.

Tuttavia Jo Squillo si è risentita della nomination ricevuta da Sophie Codegoni e l’ha accusata di essere una stratega. Così dopo la puntata le due gieffine hanno cercato di avere un confronto di chiarimento. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il web perplesso. Mentre parlava infatti Jo ha paragonato Sophie a una certa Michelle. A quel punto molti utenti sul web hanno ipotizzato che si trattasse di Michelle Hunziker. Queste le sue affermazioni:

“Tu sei come Michelle, bella e bionda”.

A parte che ha messo in mezzo la Hunziker senza motivazione ma il “sei bella, bionda e…” e che cosa? Stupida? #gfvip pic.twitter.com/AybfT8lLyL — •B• (@slytherba) October 9, 2021

In molti tuttavia non hanno compreso a fondo le dichiarazioni di Jo Squillo e in tanti si sono chiesti per quale motivo la cantante abbia potuto menzionare Michelle Hunziker (ammesso che la Michelle in questione sia proprio la conduttrice). La verità però è un’altra. Sempre stando a quanto riportano gli utenti su Twitter, Jo non si starebbe in alcun modo riferendo alla Hunziker, non avendone nemmeno motivo. La Squillo infatti si starebbe rivolgendo al suo manichino, che lei ha simpaticamente chiamato proprio Michelle!

Io non voglio difendere Jo Squillo, però c’è da dire che la Michelle di cui parla è il suo manichino, non la Hunziker… #gfvip — 🇮🇹 Lucia Bagunceira 🇧🇷 (@_saudade_17) October 9, 2021

Ecco dunque svelato il mistero che in queste ore sta incuriosendo il web. Nel mentre Sophie Codegoni, dopo il confronto, si è sfogata con Miriana Trevisan. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.