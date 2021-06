1 Chi è la compagna di Joao Felix

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della talentuosa Edurne García Almagro, fidanzata di David De Gea, portiere di Spagna e Manchester United. Stavolta ci concentriamo, invece, sulla dolce metà di un altro fuoriclasse del calcio: il portoghese Joao Felix, impegnato attualmente agli Europei di calcio e pronto a scendere in campo quest’oggi alle 18:00 contro la Germania.

La compagna di Joao Felix, da ormai due anni, è Margarida Corceiro. Bionda dagli occhi azzurri ha conquistato non solo il cuore del fantasista dell’Atlético Madrid, ma anche di tanti tifosi di calcio. Pensate che su Instagram (QUI IL PROFILO) vanta oltre 1 milione di follower. Ma cosa sappiamo di lei? Attrice e modella è nata il 22 gennaio 2002, la sua età dunque è di 19 anni. L’altezza, invece, corrisponde a 1 metro e 66 centimetri.

Rappresentata dalla Central Models Agency, lavora come modella è collaborato con i più importanti marchi d’abbigliamento come Funky Project e Bershka. Nel 2019 c’è stato il suo debutto televisivo nella soap opera lusitana Prisioniera. Dal 2020, invece, ha preso parte ad un’altra telenovela dal titolo Bem me Quer.

Come dicevamo nelle righe precedenti risale al 2019 la conoscenza con Joao Felix, suo attuale fidanzato e solo in un secondo momento i due si sono mostrati insieme in pubblico, durante una manifestazione calcistica. Lei spesso lo segue allo stadio durante le varie partite e capita che ami mostrarsi sui social con la maglia del Portogallo indossata dal suo compagno. Questa foto, ad esempio, risale a 3 giorni fa, quando la Seleção Portuguesa è scesa in campo contro l’Ungheria, portando poi a casa la vittoria con ben 3 reti.

Foto Instagram Margarita Corceiro, fidanzata di Joao Felix

Così anche come la dolce metà di David De Gea, la fidanzata di Joao Felix lo scorso anno ha partecipato alla quinta edizione di un noto talent show. Si tratta di Dancing with the Stars, che noi conosciamo in Italia come Ballando con le Stelle. Tra le altre curiosità sappiamo che quest’anno ha annunciato di aver acquistato due abitazioni.

