1 Dal web spuntano le foto di Joe Biden da giovane: ecco com’era da ragazzo. Le immagini del passato

Joe Biden è uno degli personaggi più in vista del momento. Ha su di sé l’attenzione mediatica di tutto il mondo. Si sta giocando tanto della sua carriera e la corsa verso la Casa Bianca, ai danni dell’attuale Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è sempre più vicina. Che succederà? Le statistiche lo danno ormai per vincitore. Ma in attesa di scoprire questo, ecco cosa abbiamo trovato.

I tanti utenti del web, in attesa di capire il futuro dell’America, sono andati a cercare informazioni e curiosità sul 77enne politico americano. Il popolo della rete ha scovato delle foto del passato del candidato democratico, quando ancora era un giovane ragazzo. Un po’ come accaduto anche per il nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

A quanto pare Joe Biden deve aver fatto breccia nel cuore degli amanti di Twitter, dato che i complimenti sulla sua bellezza non mancano di certo. Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato un Joe Biden così affascinante, eppure…

Comunque questo è Biden da giovane.

Ciao. pic.twitter.com/4VPEfvwQhZ — Federica Caladea (@federicacaladea) November 6, 2020

Ma non solo. Ci sono altre foto di Joe Biden da giovane…