La puntata di Uomini e Donne in cui Joele Milan è stato “cacciato” da Uomini e Donne è finalmente andato in onda. Il tronista del popolare programma condotto da Maria De Filippi è stato costretto ad abbandonare il suo posto sulla sedia più bramata d’Italia a causa di un presunto accordo preso con una sua corteggiatrice alle spalle della redazione e del pubblico. Durante un ballo ha infatti parlato di nascosto alla sua corteggiatrice Ilaria Melis chiedendole di sentirsi tramite l’account Instagram di un caro amico di lui che aveva iniziato a seguirla. Il tutto è avvenuto mentre i microfoni dei due erano aperti e l’accaduto non è sfuggito alla redazione.

La decisione inevitabile è stata quella di mandare via il ragazzo, che è stato fortemente criticato dai due opinionisti della trasmissione Gianni Sperti e Tina Cipollari. A distanza di poche ore dalla messa in onda della puntata in questione, Joele è stato contattato dalla redazione di Fanpage e ha rilasciato al giornale la sua prima intervista in cui ha spiegato le sue ragioni. “Sono stato tanto male, non sono sereno – ha ammesso l’ormai ex tronista – Sono riuscito a riprendermi grazie alle persone che ho attorno, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini“.

Joele Milan ha poi specificato che l’atteggiamento della conduttrice è stato molto comprensivo nei suoi confronti. “Maria è stata molto comprensiva e ha sottolineato che è normale che tra due ragazzi giovani possa scattare quel tipo di attrazione, ha preso anche le nostre parti“, ha raccontato. Atteggiamento completamente diverso quello adottato da Sperti e dalla Cipollari, a cui Joele ha rivolto qualche osservazione. “Sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque. Se invece ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire. Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso“, si legge su Fanpage.

Milan ha poi rivelato che dopo aver parlato con la redazione ha ricevuto una loro proposta. “Mi hanno chiesto anche se sarei stato disposto a rimettermi in gioco. Io non ho più voluto avere niente a che fare, non sarei più tornato sul trono“, ha concluso. Mentre sui rapporti con la sua corteggiatrice…