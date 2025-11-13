Debutta in Italia come artista visivo con “Yesterday’s Flowers”. Johnny Depp presenta due opere inedite in mostra da Deodato Arte a Milano dal 6 novembre 2025. Un viaggio poetico tra arte e memoria.

Johnny Depp presenta le sue opere da Deodato Arte a Milano

Per la prima volta, Johnny Depp arriva in Italia come artista visivo. Dopo aver incantato il mondo con il suo talento nel cinema e nella musica, l’attore americano debutta nel panorama artistico italiano grazie alla collaborazione con Deodato Arte, presentando due opere inedite: Study I e Study II della serie Yesterday’s Flowers.

Le opere, esposte dal 6 novembre 2025 negli spazi della galleria milanese di via Nerino 1, rappresentano una riflessione poetica sul tempo e sulla memoria. Su superfici testurizzate, i fiori dipinti da Johnny Depp sembrano sbocciare dalle crepe del tempo, mentre cieli cangianti raccontano il passare delle stagioni e delle emozioni.

“Queste opere rivelano un Johnny Depp autentico, libero da ogni ruolo,”

commenta Deodato Salafia, CEO della galleria. “Con Yesterday’s Flowers ci mostra la parte più intima del suo sguardo: quella che osserva il mondo con profondità, passionale malinconia e meraviglia. È un racconto di fragilità che racconta forza.”

Johnny Depp – FOTO- Ufficio stampa Gruppo Deodato

Depp, appassionato di disegno sin da giovane, porta sulla tela la stessa intensità con cui costruisce i suoi personaggi: gesti istintivi, empatia e libertà creativa. Le sue opere, influenzate dal Neo-Espressionismo, uniscono pittura, collage e serigrafia in un linguaggio ricco di energia visiva e sentimentale.

Con Yesterday’s Flowers, Johnny Depp invita lo spettatore a rallentare, a riflettere sul valore delle piccole costanti della vita in un’epoca dominata dalla velocità. È il suo modo di dire che, anche nel cambiamento, ciò che amiamo sopravvive.

