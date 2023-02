NEWS

Andrea Sanna | 19 Febbraio 2023

GF Vip 7

L’accusa di Martina Nasoni

Nervi decisamente tesi nella Casa del GF Vip 7 tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni. E no, stavolta non c’è Daniele Dal Moro di mezzo, ma dell’altro. Le due oltre aver litigato pesantemente ed essersi lanciate accuse a vicenda, sto state protagoniste anche di un altro momento.

Durante la festa di Carnevale, mentre tutti o quasi si trovavano a tavola, improvvisamente Oriana Marzoli si è avvicinata a Martina Nasoni per chiederle di avere la bottiglia di vino. Dopo qualche tentennamento alla fine la vincitrice del GF 16 ha ceduto la bevanda alla coinquilina.

cazzo rivedendo adesso questo video è chiaro che si è ferita intenzionalmente per dare la colpa a oriana che paura aiuto pic.twitter.com/zslLFTBk5Z — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) February 19, 2023

Ma ad attirare l’attenzione è stato quanto detto in una conversazione da Martina Nasoni. Quest’ultima infatti ha attaccato Oriana Marzoli: “Arriva Oriana che me l’ha strappata dalle mani e mi ha pure graffiata, mi ha tagliata qui”. Discorso ripreso poi anche da Matteo Diamante in una chiacchierata con Davide Donadei.

Sebbene una fetta di pubblico prende le difese di Martina Nasoni sostenendo che potrebbe riferirsi a quell’episodio come a un qualcosa che non abbiamo visto, c’è anche chi dà contro alla ragazza e assolve invece Oriana Marzoli. Secondo alcuni, infatti, mostrando la ferita a Sarah Altobello, la Nasoni avrebbe mostrato la mano destra, anziché la sinistra con la quale manteneva il collo della bottiglia.

Vedendo questo video è anche peggio pic.twitter.com/WTQieIlVDc — Caffèlatte (@caffelatte200) February 19, 2023

Qualcuno, però, sostiene come dicevamo, che le cose sarebbero andate diversamente e che Martina Nasoni dopo aver lasciato la bottiglia nelle mani di Oriana Marzoli avrebbe compiuto precisi gesti, mostrati nel video sotto. Ovvero prendere il cavatappi, svitare il tappo e gettarlo sul tavolo, abbassare la leva dei tappi e posare anche questo sulla tovaglia.

Successivamente Martina Nasoni ha detto: “Guarda che roba? Ti sembra una cosa equa”, criticando il vino messo da Oriana Marzoli nel proprio bicchiere. Da qui dunque le difese di alcuni utenti nei confronti della Nasoni:

“Il fatto che lei ora dica che è stata graffiata non smentisce il video. Perché non è un’interpretazione ma letteralmente la realtà dei fatti. Dice che Oriana l’ha graffiata mentre si contestavano la bottiglia. Non era stata inquadrata da vicino e potrebbe essere successo senza che l’avessero notato. Senza intenzioni ‘maligne’. ma ripeto, contestavo solo la versione che gira che è chiaramente falsa.”, ha spiegato qualcuno.

questi sono i fatti: in questo video non ha una forchetta in mano, non si graffia il palmo da sola, e non dice niente a Micol su graffi causati da Oriana.

è un cavatappi, stava svitando il tappo, e parlava del vino.#gfvip #oriele #incorvassi #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/wx358HxbUy — Vittoria (@daifiras) February 19, 2023

Voi da che parte state? Quella di Martina Nasoni oppure quella di Oriana Marzoli?