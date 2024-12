Oggi a Pomeriggio 5 Anna Pettinelli ha svelato di aver rifiutato più volte di entrare nella Casa del GF: “Signorini mi ha invitata per altre permanenze, ma non se ne parla”.

Il retroscena di Anna Pettinelli sul GF

Anna Pettinelli oggi a Pomeriggio Cinque è stata ospite durante la seconda parte di trasmissione, dedicata ad attualità, gossip… e Grande Fratello. La speaker radiofonica ha parlato dell’ingresso in Casa dell’amica del cuore Stefania Orlando.

Il conduttore e giornalista, Dario Maltese l’ha un po’ stuzzicata e le ha chiesto se accetterà o meno l’invito di Alfonso Signorini di entrare nel reality show di Canale 5 per il cenone di Natale in qualità di ospite. Questo per trascorrere del tempo con Stefania Orlando e tutti gli altri inquilini.

La proposta di Alfonso Signorini è arrivata dopo il divertente video di Anna Pettinelli pubblicato sui social. L’ultimo prima dell’entrata di Stefania Orlando. Scherzosa la prof di Amici 24 si è detta contrariata di questa scelta e domandava appunto al conduttore del GF quanto avrebbe trattenuto la sua amica nel programma. Poi ha ammesso di sentire già la sua mancanza.

Oggi dunque a Pomeriggio 5 dopo tutto questo parlare, Dario Maltese ha domandato ad Anna Pettinelli se accetterà questo invito. Nel farlo però ha anche svelato un retroscena:

“Sì, per due ore. Dalle 23:00 all’una di notte. Due ore perché io da quella Casa fuggo. Alfonso non mi ha invitato una volta, ma anche per altre permanenze. Non se ne parla…. Quando avrò l’età dell’Alberti”.

#GrandeFratello, Anna Pettinelli: "Alfonso Signorini mi ha invitato nella casa anche per altre permanenze, non se ne parla…"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/MljnxLpeoh — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 17, 2024

Secondo queste parole però pare non sia la prima volta che Alfonso Signorini abbia provato a convincere e “corteggiare” Anna Pettinelli per il Grande Fratello. Lei però fino a oggi non ha mai ceduto e, secondo le sue parole, avrebbe sempre respinto al mittente la proposta con un “no, grazie”.

Vedremo però se questa volta Anna Pettinelli deciderà di accettare almeno come ospite per la serata di Natale. Una battuta che chissà non possa concretizzarsi! Vedremo cosa succederà!