Bebe Vio, dopo aver vinto la medaglia di bronzo nel fioretto ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, ha voluto festeggiare insieme ai famigliari e agli amici. Tra questi anche Lorenzo Jovanotti, che ha fatto il tifo per lei fin dall’inizio.

Bebe Vio festeggia con Jovanotti

Nella giornata di ieri Bebe Vio ha raggiunto un ottimo traguardo vincendo la medaglia di bronzo nel fioretto ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Pur avendo perso la semifinale con l’avversaria cinese ha comunque battuto la sfidante coreane, guadagnandosi così il gradino del podio. Lei stessa si è detta molto felice del risultato e poi ha festeggiato insieme a parenti e amici.

LEGGI ANCHE: Amici 24, chi sarebbe il primo allievo della nuova edizione

Tra loro compare anche Lorenzo Jovanotti che ha sostenuto, insieme alla sorella dell’atleta, Bebe per tutto il tempo dagli spalti. Alla fine si sono incontrati fuori dal palazzetto e si sono abbracciati. Qui sotto possiamo vedere una foto mentre fanno una faccia buffa, ma sui social il cantante ha scritto per lei una lunga dedica:

“La nostra magica Bebe Vio nazionale! Ieri dopo aver vinto il bronzo l’ho abbracciata era sudata come me dopo un concerto e felice di avercela fatta ancora a mettersi una medaglia al collo.

Io e le mie ragazze Francesca Valiani e Teresa Cherubini siamo venuti a Parigi perché in tanti anni che siamo amici e fan di Bebe non l’avevamo mai vista in combattimento. Che forza, che velocità, che dedizione e che spirito. Grande sorellina, ti siamo tutti molto grati per quello che sei capace di fare”.

Bebe Vio insieme a Lorenzo Jovanotti dopo la vittoria della medaglia di bronzo alle Paralimpiadi 2024

Adesso Bebe Vio, insieme alle sue compagne, dovrà affrontare la gara a squadre per tentare di portarsi a casa un’altra medaglia. Ricordiamo che l’oro è sfuggito sia a Rio sia a Tokyo. Nel primo caso avevano ottenuto la medaglia di bronzo, mentre nel secondo quella d’argento.