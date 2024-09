Bebe Vio ha preso parte ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 ed è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo nel fioretto categoria B. Ecco il video.

Il bronzo di Bebe Vio alle Paralimpiadi

Bebe Vio, pur essendo stata sconfitta nella semifinale di fioretto dalla cinese Rong Xiao (15-9) è riuscita comunque a salire sul podio. L’atleta ha infatti battuta la coreana Eun Hye Cho (15-2) ottenendo il terzo posto e la conseguente medaglia di bronzo. Un ottimo risultato dopo i due ori individuali di Rio 2016 e Tokyo 2020. Si tratta quindi della quinta medaglia ottenuta ai Giochi Paralimpici e ha così commentato dopo la gara, come riporta anche il sito de Il Fatto Quotidiano:

“Sono molto felice. Senza i ragazzi e ragazze di art4sport, che sono qui a Parigi, gli amici, la mia famiglia a tirarmi su con la testa e dirmi di non mollare, sarebbe stato difficile. […]

È una medaglia stupenda, sono veramente felice. Non è l’oro certo, ma la finale l’ha meritata più lei, è stata lì più pronta, con fisico, con la testa e con tutto. Io c’ero, ma non bene come lei. Diamo tutto per vincere, c’è chi ce la fa e chi no. Lei ce l’ha fatta“.

Nel video qui sopra vediamo Bebe Vio mentre conclude il match di fioretto e va ad abbracciare i suoi affetti più cari. Sul viso ha un grande sorriso perché la soddisfazione è tanta e in sottofondo si sentono urla di gioia e applausi. Ma per la campionessa non finisce qui, in quanto la sua attenzione è rivolta alla prova a squadre. “Fate il tifo per noi e incrociate le dita“, ha esclamato l’atleta.

Non vediamo l’ora di vederla all’opera insieme alle altre sue compagne di squadra. Nel mentre ricordiamo che anche Matteo Betti, atleta Azzurro ai Giochi Paraliimpici, ha guadagnato la medaglia d’argento sempre nel fioretto. Una giornata molto felice per tutti gli italiani!