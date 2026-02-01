Un amore che sfida il tempo: il tenero omaggio dell’attrice Julia Roberts per il compleanno del marito tra scatti privati e parole dolcissime

In un’epoca di amori “usa e getta” nel panorama di Hollywood, Julia Roberts continua a rappresentare la più dolce delle eccezioni. In occasione del 57esimo compleanno del marito, il direttore della fotografia Danny Moder, la “fidanzata d’America” ha deciso di rompere la consueta riservatezza per condividere con i fan un frammento della sua felicità domestica. Uno scatto intenso, un abbraccio che sembra fermare il tempo e poche, semplici parole che pesano più di un lungo discorso: «Il mio giorno preferito. Il mio uomo preferito». È così che Julia ha voluto celebrare l’uomo che, da oltre vent’anni, le cammina a fianco lontano dai riflettori più abbaglianti.

Un colpo di fulmine nato dietro la macchina da presa

La loro storia sembra uscita dalla sceneggiatura di una commedia romantica, ma con quel pizzico di realtà che la rende autentica. Era il 2000 e Julia Roberts si trovava sul set del film The Mexican. Non fu un collega attore a rapirle il cuore, bensì l’uomo che la guardava attraverso l’obiettivo: il cameraman Danny Moder. All’epoca, entrambi erano impegnati in altre relazioni, ma la sintonia fu talmente dirompente da essere definita dalla stessa Roberts come «il primo vero terremoto della mia vita». Un incontro che ha cambiato radicalmente le traiettorie delle loro esistenze.

Il matrimonio a sorpresa nel giorno dell’Indipendenza

Le nozze, celebrate nel 2002, sono ancora oggi ricordate come un capolavoro di discrezione. Gli ospiti erano stati invitati nella proprietà di Moder a Taos, in New Mexico, convinti di partecipare a un classico party per il 4 luglio. Invece, sotto il cielo stellato dell’Indipendenza americana, Julia e Danny si scambiarono le promesse che durano ancora oggi. Da quel sodalizio sono nati tre figli, che la coppia ha sempre cercato di proteggere dalla curiosità dei media: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter (2004), e Henry (2007).

«La migliore decisione della mia vita»

Nonostante il successo planetario e il Premio Oscar, Julia Roberts non ha mai avuto dubbi su quale sia stato il suo traguardo più grande. Durante una chiacchierata con Gwyneth Paltrow nel suo podcast, l’attrice ha confessato senza esitazioni che legarsi a Danny è stata la scelta migliore mai compiuta.”Tutto è cambiato da quando lui è entrato nel mio mondo. È lui che illumina la nostra vita”. Questi auguri social non sono quindi solo un post per i follower, ma la conferma di un legame solido, costruito sulla stima reciproca e sulla capacità di scegliersi ogni giorno, proprio come nel primo momento sul set di Taos.