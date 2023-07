NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Cittadinanza italiana per Juliana Moreira

Juliana Moreira può festeggiare. Qualche giorno fa sui social la modella, sposata con l’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, ha fatto sapere ai propri follower di avere ottenuto finalmente la cittadinanza italiana dopo tanto tempo. Pensate che la showgirl è nel nostro Paese da quando aveva 18 anni.

Ora però la notizia. Juliana Moreira dopo tante pratiche burocratiche è stata convocata dal Comune di Milano per apporre la firma ai documenti. Lei stessa ha dichiarato di sentirsi per metà italiana, ma di non voler dimenticare le sue origini brasiliane. Ha anche voluto ricordare i tanti antenati che, prima di lei, per scappare dalla guerra hanno trovato rifugio in Italia.

Come giusto che sia Juliana Moreira si augura che ci sian meno pregiudizi in futuro:

“Quando dicono extracomunitari in modo dispregiativo io ricordo sempre questa cosa. Nel periodo della guerra per fortuna di tantissimi hanno trovato il Brasile e che per me tutto il mondo è paese dovremmo rispettarci di più ed essere meno pregiudizio con il prossimo. Grazie Italia per avermi accolta”.

Ed ecco il bel momento in cui Juliana Moreira esulta per la cittadinanza italiana…

Come abbiamo detto in precedenza Juliana Moreira è arrivata in Italia circa 18 anni fa, dove si è trasferita con il fidanzato di quel periodo. In TV ha debuttato come modella e si è fatta conoscere nel programma ideato da Antonio Ricci, Cultura Moderna. Per chi non lo ricordasse la trasmissione aveva Teo Mammucari al timone di conduzione su Canale 5.

Sempre a Mediaset successivamente, Juliana Moreira l’abbiamo vista come volto di Paperissima di Matricole e Meteore, così come nel programma di Rai 1, Si Può fare.

Tralasciando la carriera e soffermandoci invece sulla vita privata è legata dal 2007 Edoardo Stoppa e nel 2017 si sono sposati con rito civile. La coppia ha una bellissima famiglia. Dal loro amore sono nati due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2016.

Che dire? Auguri da tutta la squadra di Novella2000.it e Novella 2000 a Juliana Moreira per la cittadinanza italiana.