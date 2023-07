NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Amici 22

Samu Segreto e l’appella alla D’Amario

Amatissimo tra gli allievi dell’ultima edizione di Amici 22, Samu Segreto si gode il meritato successo. Il ballerino è stato ospite della nuova puntata di Dimmi di te, format condotto da Lorella Cuccarini su YouTube.

Durante la chiacchierata Samu Segreto ha ricordato il momento in cui si è ritrovato a ballare per la compagnia a cui lavora anche Elena D’Amario. Un sogno ad occhi aperti per lui, che ha sempre stimato la danzatrice e per la quale ha confessato spesso di avere una cotta.

Lorella Cuccarini non si è lasciata sfuggire l’occasione di lanciare una battutina a Samu Segreto e fargli notare che forse non è solo stima quella che prova per lei:

“In più ero con Elena, che stimo da morire. Mi sono mezzo innamorato da più punti di vista. Lei è stupenda. Mi piace l’energia che trasmette sia quando balla che come persona. È solare ed energica, sembra una che non si abbatte. Mi ispira”.

Ma questo non è stato l’unico momento in cui Samu Segreto ha parlato di Elena D’Amario. Nel momento in cui Lorella Cuccarini gli ha posto delle precise domande (che fa un po’ a tutti i suoi ospiti), il ballerino è parso nuovamente in imbarazzo.

La conduttrice gli ha chiesto di svelare il passo a due dei suoi sogni: “Dimmi il passo a due dei tuoi sogni, se tu potessi scegliere un partner o una partner con cui ballare, puoi dirmi anche Elena D’Amario“, ha insistito Lorella. Così Samu Segreto, diventando un po’ rosso in volto, ha lanciato il suo appello alla danzatrice: “Io la invito a fare un passo a due insieme, penso che potrebbe pure capitare, chi lo sa”.

Chissà dunque che Elena D’Amario non possa accogliere l’invito di Samu Segreto! I fan già sognano questo bel momento.