Sanremo 2022, prima furiosa lite tra due cantanti durante le prove (RUMOR)

Primo litigio a Sanremo 2022?

Manca pochissimo al Festival di Sanremo 2022 e l’attesa è davvero tanta. Ci sono grandi curiosità riguardo gli artisti in gara e le loro canzoni, soprattutto perché il cast è davvero giovane con qualche nome di grande rilievo del panorama musicale. In tutta questa euforia, però, non sempre tutto va per il verso giusto. E pare ci sia stato il primo litigio tra due cantanti.

Si tratta di un rumor che apprendiamo da Twitter e non c’è niente di certo, ma si vocifera di una furiosa lite durante le prove. Tra chi? Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Le due cantanti (che rappresentano due generazioni di donne toste, come loro stesse si sono definite) partecipano in coppia al Festival con il brano “Chimica”.

Nel dettaglio, sembra che la colpa sia dello stylist della Rettore. A lei, infatti, non piacerebbero i look scelti per la sua compagna di avventura Ditonellapiaga (Margherita Carducci all’anagrafe). Tra l’altro, proprio su questo argomento, le due a TV Sorrisi e Canzoni avevano riferito che i loro look saranno studiati per muoversi molto sul palco, ma senza essere vestite come gemelle.

🚨🚨🚨PARE PER COLPA DELLO STYLIST DI DONATELLA.

PARE CHE A QUEST’ULTIMA I LOOK DELLA SUA COMPAGNA D’AVVENTURA PROPRIO NON VADANO A GENIO.🚨🚨🚨#Sanremo2022 — NAP🤫LILLO (@AngeloNapolillo) January 26, 2022

Chissà qual è questo look scelto per Ditonellapiaga dallo stylist che proprio non va a genio a Donatella Rettore? Speriamo ovviamente che sia una cosa passeggera e che tutto si risolva. Il fantasma della perfomance Morgan-Bugo del 2020 continua ad aleggiare. Ed infatti sui social sono già iniziati i commenti ironici.

Novella 2000 © riproduzione riservata.