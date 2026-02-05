L’ex prof di Amici Luca Jurman replica duramente sui social dopo gli attacchi per la collaborazione con il rapper: “Il mio obiettivo è eliminare la necessità dell’autotune”

Mancano meno di venti giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2026 e la tensione agonistica sale tra i big in gara. Uno dei casi mediatici più accesi riguarda la scelta di Fedez di affidarsi a Luca Jurman come vocal coach. Il rapper si presenterà al Teatro Ariston in coppia con Marco Masini per interpretare il brano “Male necessario”. La notizia del sodalizio tra l’ex professore di Amici e il rapper ha scatenato immediatamente un’ondata di polemiche sui social, portando il musicista a intervenire pubblicamente per fare chiarezza sulla propria posizione professionale.

Le ragioni di Luca Jurman dietro il supporto vocale

L’esperto non ha utilizzato mezzi termini per rispondere alle critiche di chi lo accusa di incoerenza, vista la sua nota avversione per l’abuso dei correttori digitali. Jurman ha spiegato che il suo intervento mira proprio a ridurre la dipendenza dalle tecnologie sonore. L’obiettivo dichiarato è insegnare all’artista come evitare l’uso dell’autotune, trasformando quello che spesso è un limite tecnico in una eventuale opzione stilistica. Secondo il coach, fornire gli strumenti del canto a chi desidera studiare è un dovere morale, specialmente quando si vuole puntare alla qualità espressiva.

La sfida di Fedez verso la serata delle cover

La preparazione per la kermesse prevede un lavoro intenso non solo sulla canzone inedita, ma anche sulla serata dei duetti. In quella occasione, Fedez e Masini saranno affiancati dal celebre violoncellista Hauser per una versione inedita di “Meravigliosa creatura”. In questo scenario, il lavoro di Jurman diventa fondamentale per garantire una tenuta vocale solida. Rispondendo ai commenti negativi, il coach ha ribadito che aiutare un rapper a studiare seriamente l’arte del canto è l’unico modo per onorare la musica e il palcoscenico di Sanremo.

