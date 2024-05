Gossip

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2024

Poco fa, con un post sui social, Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno annunciato che presto diventeranno genitori. La modella è infatti incinta del suo primo figlio.

Gioia per Justin Bieber e Hailey Baldwin

Sono trascorsi quasi 6 anni da quando Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati in gran segreto a New York. Da quel momento il cantante e la modella non si sono più lasciati e nel corso del tempo hanno affrontato diverse difficoltà, in particolare a causa di alcuni problemi di salute del giovane artista, da anni nel cuore del grande pubblico. Ciò nonostante Bieber e la Baldwin hanno affrontato insieme tutti i momenti no e a oggi sono ancora unitissimi e innamoratissimi. Poco fa così è arrivata una notizia che ha commosso il web intero e che in questi minuti sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un post sui social, che è già stato preso d’assalto sai fan, Justin e Hailey hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio e che presto diventeranno genitori. La modella è infatti incinta e tra qualche mese darà alla luce un bambino.

Attualmente non sappiamo se la coppia sia in attesa di un maschietto o se di una femminuccia, ma di certo nei giorni a venire ne sapremo di più in merito. Sui rispettivi social nel mentre Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno condiviso alcuni teneri scatti che hanno emozionato i fan e proprio la modella appare bellissima e in splendida forma con il pancione.

Già in passato, come di certo in molti sapranno, la coppia aveva parlato del desiderio di avere un figlio e adesso finalmente Bieber e la Baldwin stanno per diventare genitori. A Justin e Hailey facciamo i nostri migliori auguri e attendiamo con ansia la nascita del bambino.