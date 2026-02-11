di Davide Cannata

Un appuntamento imperdibile nel cuore di Milano per celebrare lo spirito dei Giochi Olimpici Invernali insieme a una delle protagoniste più amate della TV italiana

Mentre il medagliere inizia a popolarsi e l’emozione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 avvolge ogni angolo della città, Milano si prepara a una notte speciale per celebrare questo momento storico. Domani, giovedì 12 febbraio, la celebre giornalista e conduttrice Claudia Peroni, da sempre legata al mondo dello sport, ospiterà un evento esclusivo nell’elegante cornice del JustMe Milano.

Il programma della serata

L’evento si svolgerà nella suggestiva location del JustMe Milano, uno dei locali più iconici della città, situato in Via Luigi Camoens 2/1 – 20121 Milano

Il programma prevede:

Dinner Buffet – ore 21.30

Cake Cut – ore 23.30

Una formula elegante ma conviviale, perfetta per favorire incontri, brindisi e racconti. Il dinner buffet darà il via alla serata in un clima rilassato e raffinato, mentre il momento del taglio della torta rappresenterà il cuore simbolico della celebrazione.

Un punto di incontro nel cuore della competizione

Milano Cortina 2026 rappresenta un traguardo storico per l’Italia. Ospitare le Olimpiadi significa mettere in mostra non solo infrastrutture e capacità organizzativa, ma anche cultura, stile e ospitalità.

Per chi, come Claudia, ha fatto dello sport e della televisione il proprio punto di riferimento, l’evento rappresenta l’occasione perfetta per vivere l’atmosfera magica di Milano nel momento in cui la città è davvero il centro del mondo.

Lo sport rappresenta sacrificio, preparazione, sogni che si trasformano in risultati concreti. La televisione, d’altra parte, è lo strumento che rende quelle emozioni condivisibili, che le amplifica e le porta nelle case di milioni di persone.

Domani sera, al JustMe, non si festeggerà solo un evento sportivo, ma un momento storico per Milano. Sarà una notte di brindisi, incontri e sorrisi, nel segno dell’eleganza e della passione olimpica.

Milano è già olimpica. E il 12 febbraio lo sarà ancora di più.

