Kabir Bedi pizzicato a dormire durante la puntata del GF Vip (VIDEO)

1 GF Vip: Kabir Bedi pizzicato a dormire

La puntata del GF Vip, come sappiamo, inizia alle 21:45 e si conclude all’incirca intorno all’01:30 (alcune volte anche oltre). Ieri sera Kabir Bedi, visti i numerosi blocchi dell’appuntamento del venerdì, è parso un po’ più stanco rispetto agli altri vipponi ed è stato pizzicato a dormire.

L’attore, come mostrato dal video sotto, ad un certo punto, mentre stava seduto sul comodo divano, è stato sorpreso a schiacciare un pisolino, o comunque a riposarsi. L’episodio, ovviamente, non è sfuggito all’occhio attentissimo delle telecamere del Grande Fratello che ha inquadrato la scena, attirando l’attenzione del conduttore Alfonso Signorini. Proprio il presentatore del reality show è parso piuttosto divertito: “No, guardate Kabir, vi prego. Questa immagine è meravigliosa. Poverino, sta facendo di tutto…apritemi l’audio con la Casa”.

A quel punto Signorini ha richiamato all’ordine Kabir Bedi, per poi scambiarci quattro chiacchiere: “Kabir! Senti, quanta fatica fai a stare sveglio? (per poi ridere ndr). Kabir avevi gli occhi che si chiudevano come le tapparelle proprio eh”. Il concorrente del GF Vip non ha potuto smentire quanto detto da Alfonso Signorini e tutti in casa sono scoppiati in una grassa risata.

Il momento, ovviamente, non è passato inosservato anche sul web e in tanti hanno commentato divertiti il piccolo episodio.

A quel punto Kabir Bedi ha sorriso alle parole di Alfonso Signorini e ci ha tenuto a fare un piccolo intervento. Per prima cosa ha ringraziato tutti i vipponi per l’accoglienza ricevuta nella Casa del Grande Fratello Vip 6, facendo notare quanto siano stati carini con lui. A seguire ha anche spiegato che stare insieme a loro ha fatto in modo che il suo italiano potesse in qualche modo migliorare. Successivamente, sempre Kabir Bedi, ha speso qualche minuto per spiegare ad Alfonso Signorini che, durante l’incontro con lui in giardino ha recepito ogni singola parola e l’ha ringraziato per il discorso fatto davanti a tutti.

Intanto nelle ore antecedenti alla puntata del GF Vip, Kabir Bedi ha riflettuto con alcuni vipponi sulle recenti problematiche nate nella Casa…