Qualche ora fa a fare un lungo sfogo sui social contro Natalia Paragoni è stata nientemeno che Karina Cascella. Ma perché la nota ed amata opinionista si è schierata contro l’influencer? Scopriamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato di accusare alcuni dolori muscolari. Poco dopo però è successo qualcosa di inaspettato, che ha fatto discutere il web. Natalia ha infatti fatto una confessione intima su Andrea Zelletta, ammettendo come in realtà questi dolori siano dovuti ai rapporti avuti col suo fidanzato.

Le parole della Paragoni hanno naturalmente fatto il giro del web, e l’influencer è stata criticata da numerosi utenti, ma anche da Beatrice Buonocore e da Jessica Antonini, ex volti di Uomini e Donne. Ma non solo. A schierarsi duramente contro Natalia è stata anche Karina Cascella, che con una serie di post sui social ha fatto un lungo sfogo verso la Paragoni. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“’Andreuccio si è dato da fare’. E il tuo pudore invece? Intimità…parola sconosciuta da questi ragazzi, che ormai sarebbero disposti a tutto pur di avere qualche follower in più. Che tristezza. Io non ho dei tabù, anzi. Ma davvero certe cose devono per forza essere spiattellate in pubblico? Credo che ognuno col proprio uomo è libero di fare quello che vuole e di liberare la fantasia, soprattutto in quelle coppie che magari stanno insieme da tempo. Non c’è assolutamente un tabù da questo punto di vista. Però come dicevo si fa col proprio uomo, nella propria intimità, nella propria camera da letto, tra le mura di casa. Ma veramente dobbiamo stare lì a prendere il telefono e dire perché Andreuccio si è impegnato tanto? E che ce ne frega a noi, non ce lo metti?”