1 La rivelazione di Natalia Paragoni

Sono ormai trascorsi quasi due anni da quando Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione. Come ricorderemo l’influencer e il deejay si sono conosciuti a Uomini e Donne, e proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi si sono innamorati. Da allora la coppia si è sempre mostrata affiatatissima, e da tempo si parla addirittura di matrimonio. Tuttavia quando Andrea è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 i due hanno vissuto un momento di difficoltà. Secondo alcune voci infatti era sembrato che Natalia avesse tradito il suo fidanzato, e a quel punto l’ex tronista è entrato in crisi. Tuttavia una volta terminato il reality la coppia ha chiarito il tutto e da allora è tornato il sereno tra i due.

Ciò nonostante da qualche ora proprio Natalia Paragoni è tornata al centro dell’attenzione del web. Tutto è iniziato quando l’ex corteggiatrice ha svelato sui social di accusare dei dolori muscolari, e di essere corsa in farmacia per trovare un rimedio. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Si nota che è lunedì oggi. Sono appena tornata e io sono incriccata. Questa parte qua non posso muoverla, posso solo alzarla leggermente. Sono andata in farmacia a prendermi dei cerotti caldi. Non so cos’è che mi ha dato la signora. E niente praticamente io soffro un po’ di cifosi scoliosi e quando sono un po’ stressata mi fa malissimo la parte dietro cervicale e soprattutto anche alle spalle. Infatti anche quando faccio gli allenamenti evito sempre di fare la parte superiore perché ho un po’ di dolori”.

Tuttavia poco dopo Natalia Paragoni ha svelato la causa di questi dolori muscolari e a quel punto ha fatto una rivelazione hot su Andrea Zelletta. Scopriamo le sue dichiarazioni.