1 Sui social Karina Cascella non si risparmia. L’opinionista dura contro Antonella Elia

Reduce dall’ultima edizione di Temptation Island, Antonella Elia ha trovato una nuova collocazione nel piccolo schermo. Antonellina, infatti, è stata scelta da Alfonso Signorini come opinionista per il suo GF Vip 5, accanto a Pupo. Se in tantissimi hanno preso con entusiasmo la notizia, c’è chi come Karina Cascella si dice, invece, piuttosto contrariata. Già lo scorso anno Karina aveva commentato Wanda Nara (ora sostituita proprio dalla Elia) lanciando lei una frecciatina.

Attraverso alcune storie di Instagram, in risposta ai suoi follower, Karina Cascella si è espressa riguardo svariati argomenti, tra cui proprio l’impiego della Elia come opinionista del longevo reality di Canale 5. Senza troppi giri di parole e peli sulla lingua, la Cascella ha dichiarato che a suo avviso avrebbero dovuto chiamare lei, perché perfetta in quel ruolo, a differenza di Antonella:

“Cosa ne penso di Antonella Elia come opinionista del Grande Fratello Vip? Io ho risposto come avrei fatto con un’amica. Sono sempre sincera, sempre, sbagliando magari. Ho risposto dicendo che secondo me sarei stata perfetta io in quel ruolo, lo penso se l’ho detto. Mi dicono che sono presuntuosa, giustamente, ma che vi devo dire? E’ quello che penso”.

Ha dichiarato Karina Cascella, sempre a proposito di Antonella Elia, per la quale ha manifestato diversi dubbi dopo il falò tra la showgirl e Pietro Delle Piane a Temptation Island. E ancora l’influencer ha aggiunto:

“La realtà è che sicuramente sono un po’ presuntuosa e anche un po’ sfacciata. Perché comunque le persone leggono magari quello che scrivo o che si venga a sapere il pensiero da me esternato, ma ne sono proprio convinta. Io in quel ruolo lì sarei proprio perfetta. Ho i tempi televisivi, ho la battuta pronta, sono cattiva al punto giusto. Riesco ad accendere quella miccia quando la situazione è piatta. Non c’è assolutamente paragone. Uno non deve dire per forza ‘sì’ perché è stata scelta. Hanno preso la loro decisione, va bene così, ma sarei stata meglio io, sicuro”.

Ma Antonella Elia non è stato l’unico motivo di dibattito tra Karina Cascella e i suoi follower. L’opinionista, infatti, è tornata a dire la sua anche su Gemma Galgani e anche in questo caso è stata molto dura (o schietta)…