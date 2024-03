Kate Middleton, il video della prima uscita pubblica scatena teorie e congetture: “Non è lei”

Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Marzo 2024

Kate Middleton

Le immagini diffuse da TMZ sulla prima uscita dopo l’operazione di Kate Middleton fanno discutere. Il video postato in rete insospettisce gli utenti: è lei o non è lei? L’opinione pubblica si divide!

Il video di Kate Middleton

Serpeggia del mistero nel Regno Unito (e non solo). La “sparizione” di Kate Middleton dalla scena pubblica dopo l’operazione all’addome ha scatenato le più assurde teorie sul web.

Nelle scorse ore il The Sun ha pubblicato la testimonianza di alcuni cittadini che affermano di aver visto Kate Middleton. Uno dei presenti ha persino registrato un video, inviato a TMZ che ne ha lanciato l’esclusiva. Scoop ripreso poi da tutti. E per quanto questo video non abbia alcuna verifica effettiva, c’è chi ha tirato un sospiro di sollievo dopo la visione delle immagini e di chi dice di avere visto bene la Principessa del Galles.

Ma c’è un ma! Le immagini che risalgono allo scorso sabato che vedrebbero Kate Middleon in compagnia del Principe William in un negozio di prodotti locali vicino alla casa di Windsor, nasconderebbe dei dubbi. Sebbene i tabloid inglesi affermano che con il filmato in questione svaniranno tutte le teorie cospirative… si sbagliavano!

E non perché Kate Middleton, o presunta tale, si è mostrata con i capelli sciolti, dei leggings neri e un maglione. Dal filmato ha un sorriso raggiante e piuttosto serena. Attenzione! Le fanta-teorie sono aumentate e il mistero s’infittisce.

Qualcuno ha pensato bene di migliorare la qualità delle immagini. Come? Ha sottoposto un breve frame del video a dei filtri. Non sappiamo se ci si può fidare, ma da queste immagini il risultato confermerebbe che non si tratta di Kate Middleton.

🔴🇬🇧 REINO UNIDO – #ULTIMAHORA

🚨ESTO NO HA HECHO MAS QUE EMPEZAR



Hace un rato publicabamos el que es posiblemente el primer video en el que se veia "supuestamente" a Kate Middleton. Pues bien, gente que tiene acceso a programas de mejora de la calidad de imagenes han pasado la… pic.twitter.com/z4nF217mB3 — _Mystery_ (@mysteryorigin) March 18, 2024

E non è finita. Perché c’è anche chi fa notare che i documenti in questione potrebbero risalire al periodo natalizio, visti gli addobbi. Anche se un’altra fetta di utenti spiegano che in realtà ancora oggi sono presenti, dunque le immagini che ritraggono la presunta Kate Middleton potrebbero essere reali! Insomma un vero caos in Inghilterra, che si domanda ancora quanto ci sarà da attendere prima di conoscere la verità.