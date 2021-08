Ecco perché non suoneranno le campane per Kate Midletton

Nel 2022 Kate Middleton festeggerà i suoi primi 40 anni. Un traguardo importante per la Duchessa di Cambridge, che rischia però di essere festeggiato sottotono. Un dispiacere per i sudditi inglesi che tanto tengono a queste tradizioni. A ogni compleanno di un membro della Royal Family si sentono suonare le campane dell’abbazia londinese di Westminster.

In questi anni tanti volti hanno ricevuto questo importante beneficio. Si passa ovviamente dalla Regina Elisabetta al Principe Carlo e ancora Camilla o la Principessa Anna. Tra gli altri, come ricorda il sito Amica, anche il Principe Edoardo, il Principe William, Kate Middleton. E anche i più piccini come il Principe George, la Principessa Charlotte e il principe Louis. Il Principe Andrea, invece, è stato privato di questo ‘regalo’ a causa delle assurde vicende che l’hanno coinvolto di recente.

C’è da dire, però, che non è di certo con Kate Middleton che si salterà questa usanza. Purtroppo, infatti, a causa della pandemia da Covid 19, anche nel 2020 le campane di Westminster non hanno potuto celebrare alcun compleanno di un membro della Famiglia Reale.

Quando ciò accadrà però saranno apportate importanti modifiche. Come Kate Middleton, eccetto solo due membri della Corona come vedremo, nessuno potrà risentir suonare le campane dell’abbazia nel giorno del proprio compleanno. Ecco quanto raccolto dal sito Amica:

«In base a un accordo sottoscritto tra l’abbazia e Buckingham Palace, infatti, da settembre in poi il tributo spetterà solo a Elisabetta e a Carlo. In poche parole, al sovrano in carica e all’erede al trono. Niente più scampanate, dunque, per Anna, Edoardo, Camilla e i Cambridges».

Oltrettutto, sempre a proposito di questo, a Hello un portavoce dell’abbazia di Westminster ha rivelato: “Si possono sentire le campane dell’Abbazia suonare prima delle funzioni e durante le celebrazioni legate alla chiesa. Le campane sono state tradizionalmente suonate anche per celebrare i compleanni dei membri anziani della famiglia reale” E ancora l’addetto ha aggiunto: “A causa delle sfide finanziarie affrontate dall’Abbazia a causa della pandemia di Covid-19 e in consultazione con Buckingham Palace, le campane ora suoneranno solo per i compleanni di Sua Maestà la Regina e Sua Altezza Reale il Principe di Galles”.

Così Kate Middleton e gli altri Reali, eccetto il Principe Carlo e la Regina Elisabetta dovranno rinunciare a questa tradizione.

