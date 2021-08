1 L’anello di Kate Middleton

Kate Middleton dal fidanzamento con il Principe William ha spesso sfoggiato un anello davvero molto prezioso. Si tratta di uno dei gioielli più noti. Ovvero il meraviglioso zaffiro ovale di colore blu, di ben 12 carati e circondato da circa 14 diamanti solitari, come ricorda anche Gossip e TV.

Il valoroso oggetto di cui si parla le è stato regalato, come dicevamo, da William nel 2010, ovvero quando lui ha deciso di sposarla. Da quel giorno Kate Middleton non l’ha mai tolto e lo porta sempre con sé, anche perché dietro c’è una storia molto importante. Non tutti ricorderanno, ma l’anello di cui si parla apparteneva un tempo all’indimenticabile Lady Diana, scomparsa il 31 agosto 1997 a seguito di un tragico incidente d’auto. È già capitato che Kate indossasse qualcosa della Principessa.

A proposito di questa prestigiosa fede, ora è emersa una notizia. The Mirror, dopo varie consultazioni con fonti vicine a palazzo, ha raccontato che l’anello poco prima delle nozze tra Kate Middleton e il Principe William (parliamo quindi dell’aprile 2011) ha subito delle modifiche. Motivo? Pare che non lo indossasse bene al dito e rischiasse di perderlo. Pare quindi, come scritto dal tabloid inglese e raccolto da Gossip e TV, che il gioiello sia stato affidato dai reali a dei gioiellieri G Collins and Sons, che hanno così risolto il piccolo problema che non permetteva alla Duchessa di indossarlo serenamente.

La stampa britannica fa sapere che dietro all’anello ora indossato da Kate Middleton ci sia stato un lavoro piuttosto accurato. Si parla dell’aggiunta di perline di platino nel fondo del gioiello. Al The Sun, invece, una fonte ha dichiarato come la Duchessa di Cambridge sia molto affezionata all’oggetto di valore e il “peggior incubo di una sposa è guardare in basso e vedere che il proprio anello è caduto a terra”.

Pare però che le notizie sulla rarità ereditata da Diana non siano finite qui…