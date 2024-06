Kate Middleton torna in pubblico: le prime foto dopo la malattia

NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2024

Kate Middleton

Come aveva annunciato lei stessa ieri sui social, oggi Kate Middleton sta partecipando al Trooping the Colour, la tradizionale parata per festeggiare il compleanno del Re. In questi minuti così sono arrivate le prime foto della Principessa del Galles, che torna in pubblico dopo l’annuncio della malattia.

Le prime foto di Kate Middleton

Pochi mesi fa, con un video postato sui social, Kate Middleton ha annunciato al mondo la sua malattia. Da quel momento la Principessa del Galles è sparita dalla circolazione, per sottoporsi ovviamente a delle adeguate cure. Di recente tuttavia si è mormorato che le condizioni di salute della futura Regina d’Inghilterra fossero peggiorate e così poche ore fa a sorpresa a intervenire sui canali ufficiali è stata la stessa Kate. Con un lungo messaggio per i suoi sudditi, la Principessa ha rotto per la prima volta il silenzio e ha annunciato di stare meglio, nonostante non sia ancora fuori pericolo. Ma non solo.

La Middleton ha anche annunciato che oggi sarebbe tornata in pubblico dopo mesi per partecipare al Trooping the Colour, la tradizionale parata per festeggiare il compleanno del Re. Naturalmente il mondo intero ha gioito nell’apprendere il ritorno della Principessa, che ha così mantenuto la sua promessa.

Pochi minuti fa infatti da Londra è partita la parata e le prime foto di Kate Middleton in pubblico dopo la malattia stanno già facendo il giro del web. La moglie del Principe William sta naturalmente seguendo la sfilata dalla carrozza reale insieme ai suoi figli ed è stata avvistata mentre rideva felice insieme ai bambini.

Nonostante le cure non siano ancora terminate, sembrerebbe che la Middleton, come del resto ha affermato lei stessa ieri, stia facendo progressi. Alla Principessa dunque facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione, con la speranza che presto da Londra arrivino liete notizie.