Kate, tentano di rubare la sua cartella clinica! Alessi: “La Famiglia Reale faccia chiarezza”

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Marzo 2024

Kate Middleton

C’è grande agitazione in Inghilterra per la notizia odierna. Pare che un impiegato abbia tentato di rubare la cartella clinica di Kate Middleton. Roberto Alessi a La Vita in Diretta ha commentato l’accaduto.

Tentano di rubare la cartella clinica di Kate

Non si fermano le voci sulla salute di Kate Middleton e le news che giungono dai tabloid non fanno altro che alimentare la preoccupazione e l’attenzione intorno alla Principessa e alla Famiglia Reale.

E mentre si parla di complotti, paparazzate fake o presunte, ricostruzioni inventate sul post operazione e presunti tradimenti, ora ad attirare l’attenzione è la cartella clinica di Kate Middleton. Come noto la consorte di William ha svolto l’operazione nella clinica privata d’élite in cui è stato operato ache Re Carlo. Ma qui pare si sia verificato un tentativo di furto di informazioni riservate!

A parlare di questo è The Mirror, che ha reso nota la notizia secondo cui un impiegato della London Clinic avrebbe tentato di accedere alla cartella clinica di Kate Middleton. E pare l’abbia fatto mediante il file informatico che la conteneva. Per questo è stata avviata un’indagine.

L’organismo di vigilanza sulla privacy e sulla protezione dei dati del Regno Unito ha fatto sapere che ci sarebbe stata una segnalazione di violazione. Un portavoce dell’Information Commissioner’s Office ha spiegato peraltro che si stanno valutando le informazioni fornite.

La clinica dalla sua ha affermato che tutti i pazienti, indipendentemente dallo status, meritino la privacy e riservatezza. C’è da dire peraltro che i dettagli sulle condizioni e l’intervento di Kate Middleton non sono mai stati diffusi. Kensington Palace si era limitato a dire che non era legato al cancro e che la Principessa desiderava che le sue informazioni mediche personali rimanessero private.

Di questo si è a lungo parlato a La Vita in Diretta, dove il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha espresso il suo punto di vista sulla faccenda. Secondo il suo pensiero Kate Middleton e la Famiglia Reale dovrebbe fare chiarezza una volta per tutte con delle dichiarazioni pubbliche. Queste le parole del direttore:

“Io direi che è il momento per la Casa Reale di intervenire in prima persona. Ormai ci sono troppe notizie ed è pericoloso non solo per i Reali ma anche per tutta l’Inghilterra. Si parla di questa malattia e non viene detta qual è la malattia. Poi si dice che può essere stato un intervento all’addome con l’esportazione dell’ileo, che è una parte importante dell’intestino. Addirittura si è anche parlato di un sacchetto momentaneo che si doveva usare.

Sempre a proposito di Kate Middleton, Roberto Alessi ha aggiunto: Poi vediamo queste foto che smentiscono. Non ci si può vestire in quel modo così e di cui si parlato di Rose Hanbury, che è stata considerata nel 2019 l’amante. Sia Kate che Rose all’epoca avevano querelato il Sun che aveva portato questa notizia. Inizia a essere un po’ troppo e non c’è da sorridere. Qui c’è una nazione che si sta preoccupando in maniera seria”.

Vedremo ora se Kate Middleton e i Reali decideranno di intervenire una volta per tutte.