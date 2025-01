Dopo una lunga attesa, finalmente, questa sera Carlo Conti ha annunciato chi sono i co-conduttori di Sanremo 2025. In seguito alle speculazioni, ecco tutti i nomi enunciati nel corso dell’edizione serale del TG1.

I co-conduttori di Sanremo 2025

“Chi sono i Big in gara a Sanremo 2025” è una domanda che dal mese di dicembre 2024 non ci dobbiamo più fare. In quel periodo, infatti, Carlo Conti ha annunciato tutti i nomi dei cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston e anche i titoli delle canzoni.

Adesso però veniamo a una situazione un po’ più misteriosa, ovvero l’identità dei personaggi famosi che accompagneranno il presentatore di serata in serata. Chi sono i co-conduttori di Sanremo 2025? Nel corso delle settimane sono state avanzate numerose ipotesi e alcune puntavano anche Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio.

Finalmente, a partire dal 15 gennaio 2025 conosciamo la verità! Carlo Conti si è presentato per l’occasione al TG1 e ha svelato al pubblico a casa, in trepidante attesa, tutti i nomi. Stiamo parlando di una conduzione solitaria per la prima sera, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica (nella seconda), Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa (nella terza), Mahmood e Geppi Cucciari (nella quarta) e Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan (nella quinta e ultima sera).

Ecco chi sono i co-conduttori di Sanremo 2025, kermesse che ha inizio martedì 11 febbraio e termina sabato 15 febbraio. Se siete curiosi di capire come partecipare al Festival di Sanremo 2025 e quando escono i biglietti, vi consigliamo di leggere l’articolo dedicato.