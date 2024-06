Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Giugno 2024

Un post di Katia Follesa ha messo in allerta tutti i fan perché sembrerebbe aver annunciato un nuovo tour in teatro con la collega Valeria Graci. Ecco che cosa sta succedendo.

L’annuncio di Katia Follesa

Katia Follesa e Valeria Graci hanno raggiunto la notorietà insieme dopo che nel 2001 hanno formato il duo comico. Dopo un po’ di gavetta sono approdate su Italia 1 a Colorado Cafè per poi entrare nel cast di Zelig Off e Zelig Circus. Tra gli altri programmi che hanno regalato loro maggiore successo possiamo menzionare anche Scherzi a Parte e la versione principale di Zelig.

Insomma, una carriera di tutto rispetto fino a quando nel 2012 hanno deciso di sciogliersi lasciando tutti i fan con l’amaro in bocca. Per anni i loro follower hanno chiesto a gran voce un loro ritorno sulle scene, pensando a tutti i divertentissimi sketch di cui sono state protagoniste negli anni. E in queste ore forse qualcosa si potrebbe essere mosso.

Sul proprio profilo Instagram, infatti, Katia Follesa ha pubblicato una foto insieme a Valeria Graci. Nella descrizione ha scritto: “Katia e Valeria… Molto presto nei migliori teatri italiani. State accorti, stay tuned“. In questo modo tutti i fan hanno iniziato a pensare che si possa trattare dell’annuncio di una reunion tra le due amate comiche. La Graci ha commentato ironicamente: “Pare la locandina de na cosa erotica degli anni 70… Adesso pubblico la foto per intero con i figli dietro“.

Reunion tra Katia Follesa e Valeria Graci

Alcuni follower stentano a crederci e le avvisano di non giocare con i loro sentimenti. Non ci resta che fare altro che aspettare e vedere se questa reunion avverrà per davvero oppure è stato solo un piccolo scherzo pensato dalle due colleghe e amiche in occasione della foto insieme. Vi terremo come sempre aggiornati.