Pier Silvio Berlusconi promuove Myrta Merlino: “Con lei Pomeriggio 5 è migliorato”

Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Giugno 2024

Nella prossima stagione televisiva ci sarà Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5? Pier Silvio Berlusconi la riconferma e a proposito della presentatrice e giornalista ha rivelato: “Con lei Pomeriggio 5 è migliorato sia per ascolti che per profilo”.

Pier Silvio Berlusconi promuove Myrta Merlino

Tra le grandi manovre televisive, i ritorni di alcuni programmi attesi come Temptation Island (a breve inizieranno le registrazioni), ci sono anche delle ri-conferme. A parlarne è stato Pier Silvio Berlusconi pochi giorni fa a proposito della conferenza stampa di chiusura della stagione televisiva. Una delle domande più gettonate hanno riguardato Myrta Merlino e il suo futuro a Mediaset.

LEGGI ANCHE: Katia e Valeria stanno per tornare! Follesa e Graci insieme in un tour teatrale

L’ad di Mediaset ha commentato le varie critiche sulla nuova linea editoriale, ha parlato di Barbara d’Urso e svelato se sente la sua mancanza e ha promosso il lavoro svolto da Alfonso Signorini con il Grande Fratello. Su L’Isola dei Famosi invece pare sia rimasto deluso a causa del “cast sbagliato”, a detta sua.

Come detto, però, Pier Silvio Berlusconi ha avuto la possibilità di fare chiarezza una volta per tutte su Myrta Merlino che, proprio a settembre scorso, ha preso il posto di Barbara d’Urso. Una scelta che sembra soddisfare l’amministratore delegato, il quale ha riservato per lei belle parole. E non solo, ha anche riconfermato la sua presenza per la prossima stagione televisiva. Ecco le sue parole:

«Dei nuovi innesti siamo soddisfatti. Myrta Merlino al pomeriggio ha fatto un buon lavoro, e il prodotto è migliorato sia per ascolti che per profilo: siamo soddisfatti. Non abbiamo motivi per non riconfermarla alla conduzione», ha detto Pier Silvio Berlusconi.

Ecco il video del momento in cui l’Ad di Mediaset parla di Myrta Merlino e della sua decisione di ribadire la sua presenza al timone di conduzione di Pomeriggio 5 anche per la stagione 2024/2025.

Una dichiarazione che mette dunque a tacere le tante indiscrezioni spuntate fuori in questi mesi che parlavano di un cambio di rotta da parte di Mediaset. Myrta Merlino ci sarà e tornerà a settembre a presentare Pomeriggio 5, dopo la chiusura di questa stagione.