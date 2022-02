1 GF Vip, Katia Ricciarelli lascia la Casa?

Già in passato Katia Ricciarelli aveva espresso la sua volontà di uscire dalla Casa, così come altri prima di lei. Basti pensare, per esempio, a Manuel Bortuzzo o Gianmaria Antinolfi. Usciti il primo per problemi fisici e il secondo per alcuni impegni di lavoro. Fino ad oggi il suo abbandono non si è mai concretizzato, anche grazie al sostegno dei suoi coinquilini che l’hanno sempre convinta a rimanere. Questa volta, però, il web ne sarebbe certo.

Alcuni, infatti, hanno notato che la cantante lirica avrebbe già preparato le valigie. Inoltre avrebbe anche fatto un regalo a Soleil Sorge, una specie di ricordo simbolo del tempo passato insieme. Insomma, ad oggi non possiamo sapere nulla con certezza. Dovremo attendere la puntata di lunedì prossimo per scoprirlo. Questa settimana, infatti, salta il doppio appuntamento e il reality, inoltre, cambierà giorno. Il venerdì andrà in onda la nuova fiction Fosca Innocenti. Questa sera, invece, verrà trasmessa la partita Juventus-Sassuolo.

Tornando, però, a Katia Ricciarelli, il web ha fatto diverse ipotesi sui motivi della sua uscita. Alcuni, infatti, credono che la ragione sia dovuta al fatto che non le sia piaciuto non essere risultata la preferita del pubblico. Il riscontro per il televoto della finale è stato negativo e, per certe persone, il non voler venire umiliata le avrebbe fatto prendere la decisione di andarsene. Altri, poi, in chiave più ironica ipotizzano che la causa risieda nell’entrata di Alex Belli.

La cantante lirica, quindi, uscirebbe per prendere le distanza dal “teatrino“. Quale sarà la verità? Se ne andrà oppure no? Presto lo scopriremo. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo un altro concorrente ormai ha abbandonato il reality e ha rilasciato un’intervista. Continuate a leggere…