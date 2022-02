L’eliminata del 24 febbraio 2022 è Katia Ricciarelli

Questa sera, 24 febbraio 2022, ha avuto inizio una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. L’appuntamento si è aperto con Alfonso Signorini che ha parlato dell’attuale situazione che si è creata tra Russia e Ucraina. Il gioco, poi, ha avuto inizio e il primo dei confronti è stato quello tra Katia e Soleil contro Manila e Miriana. Quello che aspettavano tutti, però, era l’eliminazione di uno tra Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo e Davide Silvestri.

In seguito, poi, il pubblico ha ascoltato un piccolo diverbio tra Jessica Selassié e sua sorella Lulù a proposito di quanto accaduto poche ore prima con Barù. Si è, quindi, passati a Davide Silvestri e ai suoi battibecchi con Soleil, Nathaly e Lucrezia. Successivamente è partita una lite tra Katia, Lulù e Miriana in merito ad alcune frasi dette in passato. A questo punto, dopo una pausa pubblicitaria, Signorini ha chiuso il televoto. Arrivata la busta il conduttore ha affermato che la prima persona salvata è stata Davide.

Prima di scoprire l’eliminata tra Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo, una sorpresa per Silvestri fattagli dalla sorella e dai nipoti. In seguito lo scherzo fatto dai gieffini a Giucas Casella. È arrivato il turno di Delia e il suo rapporto con Alex. Finalmente, alla fine, ecco il verdetto. Il pubblico ha deciso che ha lasciare la casa del Grande Fratello Vip è Katia Ricciarelli. Secondo le percentuali, infatti, Davide ha ricevuto il 50% delle preferenze, Nathaly il 26% e, infine, Katia il 24%.

Sul sito della piattaforma streaming Mediaset Infinity si potrà rivedere questo momento, se siete interessati. Adesso la Ricciarelli tornerà alla sua vitaquotidiana. Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.