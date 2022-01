La gaffe di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli ha fatto una nuova gaffe. A differenza dell’ultima che riguardava Biagio D’Anelli, questa volta al centro della questione troviamo Manuel Bortuzzo. Ricostruiamo la scena. Dal video qui sotto, infatti, possiamo vedere la cantante lirica e Manila Nazzaro che giocano a carte vicino alla porta che dà sul giardino. Qualcuno la apre per riuscire e non la richiude più. A questo punto la conduttrice sta per urlare di chiuderla, quando si accorge che ad andare fuori è stato Manuel.

Katia: "onestamente come la apre ce l fa anche a chiuderla la porta"



Ma la discesa che c'è in giardino e che impedisce a Manuel di chiudere la vediamo solo noi da casa o loro vivono in un altro universo?

Dico solo SCHIFO#gfvip pic.twitter.com/fJRwFPChvx — Medusa (@FaTinaameta) January 1, 2022

Si rende conto, quindi, che a causa della rampa che deve fare in sedia a rotelle non riesce a chiudersi la porta alle spalle e lascia correre. Allora notiamo Katia Ricciarelli alzarsi per farlo lei. Torna a sedersi e Manila continua a parlare del punteggio della partita a carte che stavano facendo. Questo fino a quando la Ricciarelli afferma sottovoce: “Come l’ha aperta può anche chiuderla“. Manila non ha risposto, ma ha cercato di cambiare argomento parlando della possibile uscita imminente del nuotatore, per tentare di salvare la situazione.

Il web, però, ha sentito e non perdona. Tantissimi i messaggi contro Katia Ricciarelli: “Ma la discesa che c’è in giardino e che impedisce a Manuel di chiudere la vediamo solo noi da casa o loro vivono in un altro universo? Dico solo SCHIFO” o ancora: “Vorrei sapere perché questa donna ancora non la buttano fuori o comunque non la riprendono per le porcherie che le escono dalla bocca! Indignazione totale! Katia Vergognati“. Ma gli attacchi non finiscono di certo qua: “Questa donna non la si può più giustificare è allucinante le parole che le escono dalla bocca, una cattiveria inaudita“.

Insomma, la gaffe di Katia Ricciarelli, nonostante la tentata pezza che ha cercato di metterci la Nazzaro, è stata ben notata. Vedremo come evolverà la situazione. Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.