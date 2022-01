Il fastidio di Soleil Sorge verso alcuni vipponi

I rapporti tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sembravano distesi in questo ultimo periodo. Pare, però, che le cose non siano esattamente come sembrano. L’influencer, inoltre, si è avvicinata molto anche a Jessica Selassié. La gieffina, infatti, ha dato alla Principessa dei consigli per aumentare la sua autostima dopo il confronto con Alessandro Basciano. In queste ore, però, la ragazza si è lamentata di come proprio loro due le stiano parlando alle spalle. Qui di seguito il video:

“Un altro atteggiamento che mi sta mandando in tilt che ho visto da due persone e che mi infastidisce è quello di Gianmaria e Jessica di farmi gli amici super lecchini davanti ‘amica, amica’ e poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce.

A me quello fa schifo. Perché se una persona la considero e le voglio bene se fa una cosa che non le piace glielo dico in faccia perché altrimenti alle spalle proprio è l’ultimo luogo dove posso difendermi“.

AIUTO! SOLEIL CHE SPILLA 🔥🔥#Gfvip pic.twitter.com/2zOzJVVolo — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) January 2, 2022

Ricordiamo, infatti, che Gianmaria si era sfogato con Soleil Sorge dopo che lui aveva chiuso la storia con Sophie, arrivando a chiederle una tregua: “Non ferirmi più, dobbiamo restare vicini. Sai che possiamo fidarci l’uno dell’altra. Di me potrai fidarti sempre“. Con Jessica, invece, il rapporto di complicità ha avuto inizio di recente. Le due, infatti, si sono ritrovate anche a scambiarsi opinioni sulla questione del triangolo tra lei, Delia e Alex Belli:

Tutto è cominciato da quella lettera sul giornale. Puntata numero due. Ti ricordi quel giorno? Quando ci fu Delia che disse: ‘Ah cosa vogliono le Principesse…’, non so con chi altro ce l’aveva. E c’era la lettera che Alex aveva pubblicato sul giornale. Tutto è partito da là- Ha sondato un po’ il terreno. Poi la prima cosa che le chiedi e con chi ca**o hai fatto le foto. Non glielo ha chiesto chi era quell’uomo.

