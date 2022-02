Lo staff di Manila Nazzaro vs Katia Ricciarelli

Puntata infuocata quella di stasera al Grande Fratello Vip 6. A finire al centro dell’attenzione è stata anche Katia Ricciarelli, che ha avuto un duro scontro con Alex Belli. Tuttavia poco dopo è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web. Durante un fuori onda infatti infatti la cantante lirica si è organizzata con Kabir Bedi e con Giucas Casella per nominare Manila Nazzaro. Come sappiamo infatti tra le due le tensioni solo ormai alle stelle, nonostante fino a pochissime settimane fa fossero ottime amiche. Queste le parole della Ricciarelli in merito:

“Stasera succeda quel succeda, io…Manila, subito. È bugiarda. Quel che devo dire lo dico, sono stata zitta troppo. Non è finita ancora, ce n’è per tutti stasera”.

Il momento tuttavia non è sfuggito agli occhi attenti degli utenti del web, che seguono sempre con attenzione quello che accade all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. A quel punto a intervenire sui social è stato proprio lo staff della Nazzaro. I collaboratori dell’ex Miss Italia hanno condiviso il video del momento in cui Katia Ricciarelli si accordava per nominare Manila, incastrando così la cantante lirica.

Ma cosa accadrà dunque? Katia voterà davvero la Nazzaro? Ma soprattutto, tra le due Vippone arriverà un confronto di chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.