1 Il commento della Cipollari su Katia Ricciarelli

Di recente si è parlato molto di Katia Ricciarelli in relazione al Grande Fratello Vip 7 e alla nuova edizione di Tale e Quale Show. Nel primo caso, secondo i rumor, avrebbe dovuto partecipare nel ruolo di opinionista, nel secondo invece come concorrente. Nessuna delle due cose però si realizzerà e a rivelarlo ci ha pensato lei stessa in un’intervista con il settimanale Mio. Sul programma di Carlo conti ha affermato: “Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita“.

A proposito del GF Vip 7, invece, la cantante lirica ha detto: “Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo“. Prima dell’ex gieffina a parlare era stato Alfonso Signorini che, rispondendo a una sua lettrice, aveva già escluso la presenza della Ricciarelli: “Cara Caterina, non è vero. Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate e ci vediamo a settembre“.

Sotto un post di trashtvstellare, in cui si raccontavano proprio queste notizie che vi abbiamo appena riportato, sono comparsi dei commenti da parte di Tina Cipollari. Sappiamo che tra lei e Katia Ricciarelli non c’è molta armonia. Già in passato, infatti, si sono scontrate duramente litigando in diretta TV. Fatto sta che l’opinionista di Uomini e Donne ha affermato: “Spero non ci ripensi” e ancora: “Meno male che non è interessata“. Il tutto contornato da emoticon di faccine che ridono con le lacrime agli occhi e mani giunte in preghiera.

Ma in quale occasione le due si sono scontrate in maniera molto dura? Andiamo a rivedere che cosa è accaduto qualche anno fa in un programma di Canale 5…