1 Lo scivolone di Katia Ricciarelli

Ormai l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip si sta facendo via via sempre più incandescente. Nell’occhio del ciclone ci sono le ultime recenti dichiarazioni di Katia Ricciarelli rivolte ad alcuni concorrenti del reality show. Da Lucrezia Selassié a Miriana Trevisan o Nathaly Caldonazzo, la lista va via via ad allungarsi. Ultimo, ma non per ordine d’importanza, è Giacomo Urtis. Ma cosa sarà accaduto stavolta?

Katia Ricciarelli si trovava a tavola insieme agli altri vipponi e in particolare stava conversando con la new entry Kabir Bedi. All’attore stava spiegando il rapporto tra Valeria Marini e Giacomo Urtis. Nel farlo, però, gli è sfuggita una frase che ha scatenato ancora una volta la rivolta tra gli utenti del web, già indignati per quanto detto in precedenza. I fan del GF Vip, infatti, stanno continuando a commentare su Twitter con l’hashtag #FuoriKatia.

Come dicevamo, parlando del legame tra la showgirl e il chirurgo estetico, Katia Ricciarelli ha detto: “Loro due in fondo sono due donne, capisci?“. Valeria Marini era lì presente è ha tentato di correre ai ripari con una battuta per sdrammatizzare: “Lui è mia moglie, io sono il marito“, frase che ha provocato poi una risata in Katia che ha sottolineato ancora: “Lei è l’uomo, lui la donna”, ha aggiunto a proposito di Giacomo Urtis e Valeria Marini.

#FUORIKATIA #gfvip

Valeria explaining to Kabir her and Giacomo being only one contestant and Katia coming out with another homophobic phrase: pic.twitter.com/aAGN1KZkTQ — ItsOkayToBeG (@ItsOkayToBeGa13) January 5, 2022

Che accadrà ora? Katia Ricciarelli ha confidato di aver già parlato di quanto successo in questi giorni in confessionale, direttamente con Alfonso Signorini. Nel mentre però alcuni suoi compagni sembrano aver preso una posizione netta…