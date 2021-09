1 Il suggerimento di Alex Belli a Katia Ricciarelli

È stata la prima a fare il suo ingresso nella Casa del GF Vip 6 e la prima a trovarsi a fare una nomination. Parliamo di Katia Ricciarelli. La cantante lirica ieri sera ha raggiunto Cinecittà e ha accolto in Casa tutti i coinquilini. Per un attimo Alfonso Signorini ha voluto mettere un po’ di pepe alla serata, facendo fare alle sole donne le nomination. Successivamente è stato spiegato si trattasse di uno scherzo, che aveva comunque delle conseguenze. Le più nominate, in questo caso le tre Principesse etiopi, sono state costrette a lasciare gli altri compagni e raggiungere ‘la stiva’, una parte della Casa simile al tugurio.

Ma torniamo alla nomination di Katia Ricciarelli. Durante la diretta (QUI PER IL VIDEO), i telespettatori hanno notato qualcosa di strano. Quando la concorrente è stata chiamata da Alfonso Signorini in confessionale ad accompagnarla ci ha pensato Alex Belli. A quel punto, come potete vedere dal video linkato, la Ricciarelli ha domandato all’attore chi fosse la persona che aveva pensato di nominare, facendole una descrizione veloce. Lui ha così suggerito il nome di Manila Nazzaro.

Andata in confessionale, però, Katia Ricciarelli ha dichiarato di trovarsi in difficoltà e di non sapere chi nominare, così Alfonso Signorini l’ha spronata a fare comunque un nome sebbene non si conoscano ancora per avere delle motivazioni. A quel punto dopo qualche titubanza Katia ha fatto il nome proprio di Manila, dicendo che ha bisogno di tempo per inquadrarla. Ed è proprio così che il video in questione, dove Alex suggerisce alla coinquilina il nome di Manila, ha fatto il giro del web e sta facendo già discutere i telespettatori.

I più benevoli credono semplicemente che Katia Ricciarelli non ricordasse il nome di Manila Nazzaro e ha chiesto aiuto ad Alex Belli. E voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.