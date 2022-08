Katy Perry lancia spicchi di pizza al pubblico durante una serata a Las Vegas (VIDEO)

1 Il lancio della pizza di Katy Perry

Si sta svolgendo il tour musicale di Katy Perry e in questi giorni ha varie date a Las Vegas. Per questo motivo la cantante si sta godendo la città, partecipando anche ad eventi e presenziando alle consolle di nightclub, come è successo due giorni fa. Ma se pensate che si sia solo presentata e abbia cantanto o messo un po’ di musica vi sbagliate.

Sì perché sta girando in queste ore un video su Twitter che fa molto ridere gli utenti ed è diventato virale, nonché totalmente iconico. E la protagonista, insieme alla cantante, è la pizza. In pratica la Perry si trovava in un nightclub di Las Vegas alla postazione consolle insieme ai deejay. Tutto intorno una grande folla di pubblico dietro delle transenne.

Ad un certo punto è “entrata in scena” una pizza gigante (negli Stati Uniti vanno molto le pizze di grandi dimensioni) e Katy Perry ha iniziato a prendere gli spicchi e a lanciarli alla folla. E le persone hanno tentato di afferrarli. Ecco il video di quel momento:

Diretamente do camarote, Katy Perry jogou pedaços de pizza para o público que estava na pista da boate, em Las Vegas pic.twitter.com/mRDHSV1Avv — Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) July 31, 2022

Speriamo che gli spicchi caduti per terra non vengano mangiati, perché non è il massimo dell’igiene. Inoltre possiamo immaginare già qualcuno con del pomodoro in testa.

