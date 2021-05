1 Lo scherzo di Kendall Jenner

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Kendall Jenner. La modella infatti è stata ospite del sito Poosh, che come sappiamo è gestito da sua sorella Kourtney e nel corso dell’intervento ha fatto uno scherzo alla sua famiglia che non è di certo passato inosservato. Tutto è iniziato quando Kendall ha chiamato sua madre Kris, fingendo di essere incinta! La Jenner a quel punto ha affermato di essere molto nervosa e di aver fatto un test di gravidanza, risultato positivo. Queste le sue dichiarazioni:

“Non ho il ciclo da un po’ di tempo e avrei dovuto averlo la scorsa settimana. Ero un po’ nervosa e ho fatto un test a caso ed è risultato positivo. Così ne ho preso un altro e anche quello è risultato positivo e sto letteralmente per piangere. Sto un po ‘andando fuori di testa. Non so proprio cosa fare”.

Ma non solo. Dopo la chiamata con sua madre Kris, che ha tranquillizzato sua figlia, Kendall Jenner ha proseguito il suo scherzo, annunciando alla famiglia di essere in procinto di sposarsi col suo fidanzato Devin Booker. I due come è noto si frequentano da solo pochi mesi, ma pare che la relazione proceda nel migliore dei modi. La modella così, sempre per gioco, ha mostrato un finto anello di fidanzamento ai suoi parenti, che tuttavia ad un tratto hanno intuito che si trattasse di uno scherzo.

