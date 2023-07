NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Blanco

Blanco corre nel parterre dell’Olimpico

Qualche giorno fa, il 4 luglio per la precisione, Blanco ha tenuto il suo primo concerto negli stadi italiani. E quale migliore occasione se non farlo nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Un luogo simbolo per il cantante, peraltro tifosissimo dei colori giallorossi.

Blanco si è detto molto emozionato e ha dichiarato di aver sempre voluto fare di Roma anche se è nato a Brescia. Ha però origini romane (da parte di suo padre) e questa cosa lo rende davvero orgoglioso. Da qui si è lasciato andare ai ricordi, ripensando al suo passato, prima di diventare il cantante che tutti oggi conosciamo.

Nel corso della serata si sono verificati dei momenti davvero davvero esilaranti durante il concerto di Blanco. Uno tra i tanti quando ha deciso di scendere dal palco, come mostrato dal video sottostante, che circola sul web.

Con il pubblico totalmente in visibilio per lui, Blanco è scappato via dal palco per poi iniziare a correre nel parterre. Inizialmente i presenti non avevano ben compreso cosa stesse succedendo. La scena però si è fatta più chiara quando tutti sugli spalti si sono resi conto dell’accaduto.

Una corsa folle tra il pubblico, che l’ha quasi braccato, strattonandolo. Blanco infatti per un momento è caduto per terra. A seguito di qualche minuto di “disordine”, l’artista ha fatto ritorno sul palco proseguendo così il live. E pensate: non è stato l’unica cosa accaduta quella sera. Altro episodio clou è stato il pre-show, quando sul palco si è sentita risuonare Rose Rosse di Massimo Ranieri, che tanto ricorda quanto successo a Sanremo. Mossa ironica che ha fatto il giro del web.

Tanti i pezzi portati sul palco, da Notti in bianco a Mi fai impazzire, per passare al duetto con Lazza. Orchestra e fuochi d’artificio poi hanno reso tutto più spettacolare. Intanto Blanco è pronto a bissare a Milano, il 20 luglio allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro.