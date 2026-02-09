La star dei reality Kim Kardashian e il campione di Formula 1 Lewis Hamilton confermano i rumor con un’apparizione pubblica al Levi’s Stadium

Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno appena reso tutto ufficiale davanti a milioni di spettatori. La nuova, invidiatissima coppia è stata avvistata insieme al Super Bowl LX di Santa Clara, ripresa mentre chiacchierava con complicità sugli spalti di una suite esclusiva. La notizia di un possibile legame era emersa solo una settimana fa, quando erano trapelate indiscrezioni su una fuga romantica nei Cotswolds, seguita da tappe strategiche a Londra e Parigi.

I dettagli della relazione di Kim e Lewis

Nonostante il debutto pubblico, la natura del loro rapporto sembra seguire regole precise. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, tra il pilota Ferrari e la fondatrice di SKIMS ci sarebbe una relazione definibile come“friends with benefits” (amici con benefici intimi). Una fonte vicina alla coppia ha spiegato che i due non si frequentano in modo esclusivo: Lewis non cercherebbe un impegno fisso, e Kim sarebbe altrettanto serena nel vivere questa dinamica senza pressioni mediatiche.

Il supporto di Lewis durante il divorzio da Kanye

Oltre all’attrazione, tra i due sembra esserci una profonda stima. Un insider ha rivelato che Hamilton ha rappresentato una presenza rassicurante per Kim durante le recenti tensioni di co-genitorialità con l’ex marito Kanye West. Tuttavia, Lewis non avrebbe alcuna intenzione di assumere il ruolo di patrigno o di trasformarsi nella “coppia copertina” dell’anno. Data la densità dei loro impegni professionali tra passerelle e circuiti, questo equilibrio meno formale sembra essere la chiave del loro successo. Eppure, farsi vedere insieme al Super Bowl rimane un segnale potente: la loro “amicizia speciale” è ormai sotto i riflettori di tutto il mondo.

