1 Il gesto di Alex Belli fa infuriare Delia

A quanto pare il ritorno di Alex Belli nella Casa del GF Vip ha già creato scompiglio tra i vipponi, soprattutto tra Soleil Sorge e Delia Duran. Un gesto dell’attore nelle scorse ore verso l’influencer ha fatto piuttosto infuriare la venezuelana, che ha sbottato contro il marito. Cosa è successo? Ve lo spieghiamo subito.

Oltre ad aver avuto un primo confronto con sua moglie Delia Duran, dove le ha anche raccontato della discussione in studio con Alfonso Signorini, Alex Belli ha provato a riavvicinarsi anche a Soleil Sorge, come potete vedere dal video sotto. A un certo punto i tre discutevano sulle ammissioni fatte da Alex e Soleil. Delia ha fatto notare: “Mi sono innamorato di te”, dai Sole, l’ha detto”. Così Belli si è inginocchiato davanti alla Sorge per guardarla dritta negli occhi e parlare di questo con lei. La pericolosa vicinanza, però, ha fatto sbottare non poco Delia Duran.

La modella infatti si è alzata di scatto e ha sbottato, dandole delle pacche sulla spalla: “Non toccarla e dì la verità! Questa roba mi dà fastidio. Non fare così perché questa roba non mi piace. Dì la verità, perché lei ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le p***e di dire ‘Sole io ti amo e sono innamorato di te’. Sono due cose diverse. Non me l’avevi detto”. Dalla sua Alex Belli le ha fatto notare come in realtà abbia ammesso questa cosa proprio in studio e rivolgendosi a Soleil: “No, non era un senso di sbando, era un senso di consapevolezza”.

Alex si inginocchia a Soleil.

Delia sbotta "non toccarla"

Posso dire che qua ha fatto bene?

L'ho detto. #gfvip #solearmy pic.twitter.com/iDlu201sWR — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 15, 2022

Ma non è finita qui, perché ci sono stati altri momenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Uno di questi riguarda un altro gesto che Alex Belli ha fatto prima verso Delia Duran e poi per Soleil Sorge…