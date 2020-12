Ecco la nuova campagna pubblicitaria firmata da Kontatto, con tutti i capi di abbigliamento indossati dalle “modelle per un giorno”.

Sulle pagine del nuovo numero di Novella 2000 anche l’ultima campagna pubblicitaria del noto brand Kontatto. Vestite dei comodi e caldissimi capi invernali, le cinque modelle che vi hanno partecipato raccontano un inverno pieno di calore e fashion.

Silvia Palagi era in “sportivo chic”. Qui la parola d’ordine è morbidezza. Tutto è comodo, ma tutto è super chic: il cardigan abbondante con motivi dal sapore vintage, il sottogiacca a coste, il pantalone svolazzante. Le sfumature tra il bianco e il rosso sono perfette per una bruna come Sofia.

(c) Novella 2000 n. 51 – 9 Dicembre 2020

Per Nicole Bittante, invece, una “calda neve”. Non si scia, ma la neve c’è. Per viverla al meglio Nicole propone un outfit a base di “rosso”: rossi i pantaloni stretch, a fasce soprattutto rosse il maxi maglione. Riscaldano, le scarpe imbottite e il colbacco, rigorosamente coordinati.

Francesca Mezzalira rappresenta la “grinta urbana”. Grintosa, Francesca abbina un maglione a stampe retrò su una minigonna in pelle. Stivali e occhiali da sole sono gli accessori che le donano ancora più sprint. Tutto a base di un grande classico: nero e bianco.

(c) Novella 2000 n. 51 – 9 Dicembre 2020

Elena Armellini può invece contare su “brio e allegria”. Audace, Elena sfoggia un abbinamento allegro e frizzante: lupetto, minigonna in stoffa scozzese con vezzose frange, abbinate a un cardigan corto, sempre con le frange. Tutto con le varie sfumature di bianco, inclusi gli stivali. A dare brio è l’azzurro del cardigan.

Infine, l’elegante Laura Manzini ci offre un esempio di come sentirsi “sexy e comoda” al tempo stesso. Semplice eppure non scontato, l’outfit proposto da Laura: pantaloni rossi stretch con maglione dal sapore vintage abbinati a stivaletti. La posa con la mano sul fianco la rende una vera modella.

Novella 2000 © riproduzione riservata.